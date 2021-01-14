Пять игроков «Химок» пропустят матч против «Эфеса»

Пресс-служба «Химок» рассказала о кадровых проблемах клуба накануне матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

К ранее травмированным Йонасу Жеребко, Грегу Монро, Янису Тимме прибавились Стефан Йович (простуда) и Егор Вяльцев (повреждение ахилла).

Матч «Эфес» — «Химки» начнется в 20.30 по московскому времени. На данный момент гости занимают последнее место в регулярном сезоне, турки — девятые.