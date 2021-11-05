Пойтресс объяснил за счет чего «Зенит» обыграл чемпионов Евролиги

Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал победу над «Анадолу Эфес» (90:79) в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Рад, что мы обыграли команду, где столько талантливых игроков, которая всегда очень сильно выступает в домашних играх, — отметил «СЭ» Пойтресс. — Нам было непросто, особенно в первой и четвертой четверти. Но во второй и третьей мы сделали разницу за счет классной защиты и точных трехочковых. Рад, что в начале сезона мы закрепились в верхней части таблицы, но пока никаких мыслей о плей-офф нет. Регулярный сезон очень длинный, надо быть сфокусированными на каждой игре».

В первых восьми турах «Зенит» одержал пять побед. Впереди команду ждет серия из трех домашних игр подряд.