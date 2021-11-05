Пойтресс объяснил за счет чего «Зенит» обыграл чемпионов Евролиги
Центровой «Зенита» Алекс Пойтресс прокомментировал победу над «Анадолу Эфес» (90:79) в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Рад, что мы обыграли команду, где столько талантливых игроков, которая всегда очень сильно выступает в домашних играх, — отметил «СЭ» Пойтресс. — Нам было непросто, особенно в первой и четвертой четверти. Но во второй и третьей мы сделали разницу за счет классной защиты и точных трехочковых. Рад, что в начале сезона мы закрепились в верхней части таблицы, но пока никаких мыслей о плей-офф нет. Регулярный сезон очень длинный, надо быть сфокусированными на каждой игре».
В первых восьми турах «Зенит» одержал пять побед. Впереди команду ждет серия из трех домашних игр подряд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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