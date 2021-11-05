Агент Паскуаля считает, что у «Зенита» более глубокий состав, чем в прошлом сезоне
Агент Вадим Михалевский, представляющий интересы главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, считает, что в этом году у клуба из Санкт-Петербурга более сбалансированная команда.
Напомним, что в межсезонье Джордан Мики сменил ушедшего Уилла Томаса, Джордан Ллойд — Остина Холлинса, Коннер Фрэнкэмп — Дмитрия Хвостова, Миндаугас Кузминскас — Кей Си Риверса, Сергей Карасев — Владислава Трушкина, Дмитрий Кулагин — Виталия Фридзона.
«Это две абсолютно разные команды, — подчеркнул агент. — «Зенит», образца 2020/21, был очень зависим от Пангоса. Если предположить потерю Кевина на старте сезона, как в этом году с Шабаззом Напьером, я практически уверен, что команда бы не смогла бороться за место в плей-офф-2019/20. «Зенит» образца 2021/22 более сбалансированная команда, я бы так ответил. Безусловно большие ожидания от Напьера. Все надеются, что он внесет такой же вклад в победы петербургского клуба, как и Пангос. Но это два игрока абсолютно разные по стилю. Сезон длинный. Увидим каким будет финиш, после которого можно будет делать какие-то выводы.
В первых восьми турах Евролиги «Зенит» одержал пять побед. У ЦСКА — четыре, у УНИКСа — три.
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