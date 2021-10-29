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Перасович рассказал, как УНИКС может обыграть «Реал»

01:18
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Главный тренер УНИКС Велимир Перасович перед матчем Евролиги против «Реала» считает, что для победы понадобится показать лучший баскетбол. Игра состоится в пятницу, 29 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«На мой взгляд, «Реал» — лучшая защищающаяся команда турнира. В составе мадридцев есть два центровых, доминирующих в Евролиге. Чтобы их обыграть, нам, вероятно, придется показать свой лучший баскетбол. Гости также отлично действуют в переходах и трехочковых бросках. Наша защита должна быть великолепной, если мы хотим иметь шанс на победу», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uni%D1%81s-real-madrid-preview

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Евгений Козинов все материалы автора
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