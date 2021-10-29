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Итудис выделил сильные стороны «Монако» перед матчем Евролиги

09:37
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Монако».

«Сейчас все дело в выносливости. Сегодня мы хотели просто пройтись по некоторым моментам в действиях соперника и погрузиться в игру. У «Монако» был лишний день, потому что они играли во вторник. Это очень амбициозная команда, созданная для больших свершений, это очевидно. У них также есть новичок Бэйкон, он уже здесь, готов к игре. У них по два или более игроков на каждой позиции, которые могут вам насолить. Дело не только в Майке Джеймсе, доминирующем в ситуациях в нападении, у них есть много хороших снайперов и созидателей, таких как Ли, Анджушич, Мотеюнас, Холл, Грей, Диалло и остальные. В целом это сильный противник, который целится высоко. Однозначно у них есть амбиции выйти в плей-офф», — приводит пресс-служба красно-синих слова Итудиса.

Матч «Монако» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября, начало — в 21.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-29-monaco-cska-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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