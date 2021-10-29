Брэнтли рассчитывает на успех УНИКС в матче с «Реалом»
Форвард УНИКС Джаррелл Брэнтли перед матчем Евролиги против «Реала» отметил, что у казанской команды есть шансы на успех. Игра состоится в пятницу, 29 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
«В среду мы одержали важную победу над «Басконией» и пытаемся вернуться на правильный путь. Следующий соперник — один из сильнейших клубов Евролиги мадридский «Реал». Для нас это отличная проверка сил. Мы должны выйти на паркет с большим желанием победить, агрессивно защищаться и быть единым целым. Считаю, в пятницу у нас есть все шансы выступить успешно. Мы постараемся максимально дорожить мячом в каждом владении, выполнить тренерский план на игру и порадовать болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Брэнтли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uni%D1%81s-real-madrid-preview
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