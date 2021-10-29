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Брэнтли рассчитывает на успех УНИКС в матче с «Реалом»

00:09
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Форвард УНИКС Джаррелл Брэнтли перед матчем Евролиги против «Реала» отметил, что у казанской команды есть шансы на успех. Игра состоится в пятницу, 29 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

«В среду мы одержали важную победу над «Басконией» и пытаемся вернуться на правильный путь. Следующий соперник — один из сильнейших клубов Евролиги мадридский «Реал». Для нас это отличная проверка сил. Мы должны выйти на паркет с большим желанием победить, агрессивно защищаться и быть единым целым. Считаю, в пятницу у нас есть все шансы выступить успешно. Мы постараемся максимально дорожить мячом в каждом владении, выполнить тренерский план на игру и порадовать болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Брэнтли.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=uni%D1%81s-real-madrid-preview

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Евгений Козинов все материалы автора
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