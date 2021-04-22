Паскуаль: «Победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать»

Главный тренер « » Хавьер Паскуаль прокомментировал первый победный матч серии 1/4 финала плей-офф против «Барселоны» (76:74, 1-0).

« » — отличная команда. Я был уверен, что они вернутся в игру. Было очевидно, что это случится. В последней части матча мы немного потеряли контроль над игрой.



Нам необходимо улучшать свою игру в последней части матча, но сегодня мы верили в себя, продолжали играть в защите и наконец закрыли игру этой важной для нас победой. Мы знаем, что победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

Завтра, 23 апреля, состоится второй матч команд. Начало — в 22.00 (мск).