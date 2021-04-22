Паскуаль: «Победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал первый победный матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги против «Барселоны» (76:74, 1-0).
«Барселона» — отличная команда. Я был уверен, что они вернутся в игру. Было очевидно, что это случится. В последней части матча мы немного потеряли контроль над игрой.
Нам необходимо улучшать свою игру в последней части матча, но сегодня мы верили в себя, продолжали играть в защите и наконец закрыли игру этой важной для нас победой. Мы знаем, что победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».
Завтра, 23 апреля, состоится второй матч команд. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/22/pobezhdaem-v-pervom-matche-pley-off-evroligi/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю