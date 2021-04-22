Гудайтис получил травму в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Барселоной» в плей-офф Евролиги (76:74) отметил, что команде необходимо улучшать игру.

«Барселона» — отличная команда. Я был уверен, что они вернутся в игру. Было очевидно, что это случится. В последней части матча мы немного потеряли контроль над игрой. Нам необходимо улучшать свою игру в последней части матча, но сегодня мы верили в себя, продолжали играть в защите и наконец закрыли игру этой важной для нас победой. Мы знаем, что победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать. Плохие новости — вновь у нас травмировался игрок, на этот раз Артурас Гудайтис. Можно сказать, что мы неудачливы, ведь он — важный для нас игрок. После того как мы потеряли Матеуша Понитку, это большое потрясение для нас. Мы должны найти способ продолжать свой путь дальше. Вторая игра уже в пятницу, мы должны продолжить играть так, как играли на протяжении сезона — хорошая игра в защите, хорошая организация в нападении, понимание, как действовать в любой ситуации", — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля.