Гудайтис пропустит второй матч «Зенита» против «Барселоны»

Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис пропустит второй матч серии 1/4 финала Евролиги против «Барселоны», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.

27-летний литовец подвернул голеностоп в первой игре против каталонцев, которая закончилась победой российской команды со счетом 76:74. По результатам МРТ было принято решение о том, что баскетболист пропустит вторую встречу с «Барселоной». Игрок уже начал восстановление, срок которого будет корректироваться в процессе ежедневного наблюдения.

В сезоне-2020/21 Гудайтис набирает в Евролиге среднем 9,7 очка и 4 подбора за матч.

Вторая игра серии «Барселона» — «Зенит» состоится 23 апреля, начало — в 22.00 (мск).