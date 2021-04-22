Гудайтис пропустит второй матч «Зенита» против «Барселоны»
Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис пропустит второй матч серии 1/4 финала Евролиги против «Барселоны», сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
27-летний литовец подвернул голеностоп в первой игре против каталонцев, которая закончилась победой российской команды со счетом 76:74. По результатам МРТ было принято решение о том, что баскетболист пропустит вторую встречу с «Барселоной». Игрок уже начал восстановление, срок которого будет корректироваться в процессе ежедневного наблюдения.
В сезоне-2020/21 Гудайтис набирает в Евролиге среднем 9,7 очка и 4 подбора за матч.
Вторая игра серии «Барселона» — «Зенит» состоится 23 апреля, начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/04/22/gudaytis-propustit-vtoruyu-igru-protiv-barsy/
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