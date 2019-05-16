Пабло Ласо: "Команда на 100 процентов настроена на матч с ЦСКА"

Главный тренер мадридского "Реала" Пабло Ласо готовится к сложной игре против ЦСКА в полуфинале Евролиги и уверен, что его команда к ней готова.

– Витория – баскетбольный город, я знаю это, потому что сам здесь вырос, – отметил Ласо. – Баскетбол здесь у всех в крови. "Басконию" здесь очень любят и отчаянно за нее болеют. Так было с самого моего рождения. И мои друзья, когда только стало известно, что Витория примет "Финал четырех", сказали: "Наконец-то ты сыграешь дома". А я думал – не так-то это легко. Но сейчас я очень горд быть здесь.

Участие в этой стадии турнира – само по себе отличная мотивация. Не нужно что-то искать дополнительно. Уверен, что моя команда настроена на 100 процентов, иначе мы бы не попали в "Финал четырех". То, что мы играем на родине, что я играю в родном городе – мало что значит в спортивном плане. Нам предстоит игра против очень серьезного соперника, и мы представляем, насколько она будет сложной, потому что уже дважды проиграли ЦСКА в регулярном чемпионате.

– То, что вы являетесь действующим чемпионом, делает "Реал" фаворитом?

– Да, мы действующие чемпионы, и у нас есть опыт. Но опыт сам по себе ничего не дает – кроме него, нужно упорно работать на тренировках и выкладываться на площадке. Это мы и намерены сделать. (Антон Бабошин)