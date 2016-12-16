23:22 16 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Никита Курбанов: "Во второй части матчи против "Барселоны" игра шла по плану ЦСКА"

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Форвард ЦСКА Никита Курбанов после домашней победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Барселоной" (92:76) отметил, что в перерыве главный тренер команды Димитрис Итудис акцентировал внимание на большом количестве открытых бросков в исполнении соперника. По словам игрока, во второй половине встречи игра шла по сценарию армейцев.

– Во второй четверти мы сами не поняли, что произошло, расслабились, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Курбанова. – "Барселона" наказала нас за все допущенные ошибки, сами позволили сопернику вернуться в игру. В перерыве тренер акцентировал внимание на том, что мы позволили сопернику бросать много открытых мячей, обсудили, как надо защищаться. Во второй половине все получилось, как наметили.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15722

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