Атакующий защитник «Химок» Дайрис Бертанс после поражения от «Панатинаикоса» в регулярном чемпионате Евролиги (76:78) отметил, что игра получилась неровной. Также он добавил, что конца света не произошло.

— Вся игра получилась неровной. Были моменты, когда вообще ничего не получалось: ни в нападении, ни в защите, — цитирует пресс-служба клуба Бертанса. — Потом мы нашли свою игру, сыграли очень хорошо и в нападении, и в защите, затем снова наступил спад. Так шла вся игра. Соперник взял 19 подборов в нападении, а это слишком. Мы нашли правильные варианты, как играть против защиты «Панатинаикоса», в результате чего хорошие мячи забили Янис, Джордан, я. Конечно, все расстроились, потому что хотели начать сезон с победы. Не получилось, но конца света не произошло. Это лишь один матч, будем играть дальше и стараться победить в следующей игре.