«Монако» переиграл «Фенербахче» в Евролиге

«Монако» выиграл у «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 92:78. Турецкая команда потерпела первое порадение после пяти побед подряд.

«Монако» идет на 7-м месте в турнирной таблице. «Фенербахче» идет на 10-й строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 92:78 (19:20, 36:13, 20:22, 17:23)

М: Диалло (24), Мотеюнас (18), Томас (14), Джеймс (10).

Ф: Де Коло (19), Гудурич (18), Бартель (10), Пьер (10).