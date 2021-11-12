Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Монако» обыграл «Баварию» в матче Евролиги

12 ноября, 23:57
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Монако» победил «Баварию» (94:71).

В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 18 очков. По 16 очков набрали Дуэйн Бэйкон и Данило Анджушич. У «Баварии» 15 очков набрал Владимир Лучич, 14 — Отелло Хантер.

«Монако» занимает восьмое место. «Бавария» на 14-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 94:71 (27:20, 28:23, 17:17, 22:11)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Олимпийская чемпионка бьется за честное имя 12 лет. Но бессилен даже суд по правам человека
Героям Словакия: как российская молодёжка выиграла матч отбора Евро
1
0