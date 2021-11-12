«Монако» обыграл «Баварию» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Монако» победил «Баварию» (94:71).
В составе победителей самым результативным стал Майк Джеймс — 18 очков. По 16 очков набрали Дуэйн Бэйкон и Данило Анджушич. У «Баварии» 15 очков набрал Владимир Лучич, 14 — Отелло Хантер.
«Монако» занимает восьмое место. «Бавария» на 14-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 94:71 (27:20, 28:23, 17:17, 22:11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю