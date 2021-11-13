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«Реал» переиграл «Жальгирис» в Евролиге

01:19
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«Реал» переиграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 95:82. Мадридская команда выиграла вторую встречу кряду. Литовский коллектив потерпел девятое кряду поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 95:82 (20:11, 31:34, 24:25, 20:12)

Р: Ябуселе (15), Юль (13), Пуарье (12), Эртель (12).

Ж: Кавано (14), Лекавичюс (12 + 10 передач), Гиффи (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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