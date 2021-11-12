Билли Бэрон объяснил, за счет чего «Зенит» обыграл «Олимпиакос»
Защитник «Зенита» Билли Бэрон подвел итоги победного матча с «Олимпиакосом» (84:78) в 9-м туре регулярного сезона Евролиги.
«В последнее время нас было несколько качественных матчей, мы постепенно набираем темп, ребята начинают лучше чувствовать друг друга на площадке, — сказал «СЭ» Бэрон. — У нас появилась хорошая стратегия, никто не выпадает из игры. Но противостоять «Олимпиакоса» всегда очень сложно. Все знают насколько они хороши в защите, поэтому нам нужно было действовать агрессивно в нападении, изобретать нестандартные ходы, биться друг за друга. В итоге у нас это получилось, хотя не обошлось и без спада в третьей четверти».
Защитник подчеркнул, что попасть в топ-8 лучших команды Евролиги по итогам регулярки — сложнейшая задача.
«Особенно в этом сезоне. Каждая команда действительно сильная, с отличным подбором игроков. Если мы хотим повторить прошлогодний успех, то должны выигрывать все домашние матчи. В этом нам должны помочь болельщики, по которым мы очень скучали. Их поддержка позволяем нам играть гораздо раскованнее», — заявил Бэрон.
Бэрон набрал 14 очков, самым результативным в составе «Зенита» стал Коннер Фрэнкэмп — 16 очков.
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