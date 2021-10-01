«Зенит» обыграл УНИКС в первом туре Евролиги
«Зенит» в гостях обыграл УНИКС в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 70:69.
Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий казанцев Айзейя Канаан и защитник команды из Санкт-Петербурга Коннер Франкамп, оба баскетболиста набрали по 18 очков.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Зенит» (Россия) — 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19)
У: Канаан (18), Хезонья (14), Дж. Браун (10)
З: Франкамп (18), Бэрон (17), Лойд (10)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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