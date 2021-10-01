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«Зенит» обыграл УНИКС в первом туре Евролиги

21:01
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«Зенит» в гостях обыграл УНИКС в матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 70:69.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий казанцев Айзейя Канаан и защитник команды из Санкт-Петербурга Коннер Франкамп, оба баскетболиста набрали по 18 очков.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Зенит» (Россия) — 69:70 (22:18, 11:15, 16:18, 20:19)

У: Канаан (18), Хезонья (14), Дж. Браун (10)

З: Франкамп (18), Бэрон (17), Лойд (10)

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Иван Торопцев все материалы автора

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