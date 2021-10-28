«Милан» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» выиграл у «Црвены Звезды» (79:62).
В составе победителей самым результативным стал Шейвон Шилдс — 18 очков. У гостей 17 очков набрал Лука Митрович.
«Милан» на данный момент занимает первое место. «Црвена Звезда» на 15-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:62 (24:6, 19:21, 19:23, 17:12)
28 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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