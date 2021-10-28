Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Милан» обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

28 октября, 23:56
Теги:

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» выиграл у «Црвены Звезды» (79:62).

В составе победителей самым результативным стал Шейвон Шилдс — 18 очков. У гостей 17 очков набрал Лука Митрович.

«Милан» на данный момент занимает первое место. «Црвена Звезда» на 15-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:62 (24:6, 19:21, 19:23, 17:12)

28 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева
Силуанов заявил о необходимости поддержки неработающих пенсионеров без допдоходов
1
0