«Маккаби» обыграл «Барселону» в Евролиге, «Олимпиакос» победил «Фенербахче»
Состоялись матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги
«Маккаби» обыграл «Барселону» (85:68). «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (67:65). «Альба» уступила «Баварии» (69:82).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 67:65 (19:14, 26:20, 10:19, 12:12)
«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 69:82 (18:19, 18:18, 19:20, 14:25)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Барселона» (Испания) — 85:68 (31:18, 25:18, 9:18, 20:14)
28 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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