Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Маккаби» обыграл «Барселону» в Евролиге, «Олимпиакос» победил «Фенербахче»

28 октября, 23:18

Состоялись матчи регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

«Маккаби» обыграл «Барселону» (85:68). «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (67:65). «Альба» уступила «Баварии» (69:82).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 67:65 (19:14, 26:20, 10:19, 12:12)

«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 69:82 (18:19, 18:18, 19:20, 14:25)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Барселона» (Испания) — 85:68 (31:18, 25:18, 9:18, 20:14)

28 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева
Силуанов заявил о необходимости поддержки неработающих пенсионеров без допдоходов
0