«Барселона» обыграла на выезде «Милан»

«Милан» на своем паркете проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги (56:72). Каталонцы одержали четвертую победу кряду.

В других встречах «Бавария» выиграла у «Эфеса» (80:79), «Панатинаикос» проиграл «Црвене Звезде» (82:86).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 56:72 (12:15, 17:23, 15:17, 12:17)

«Панатинаикос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 82:86 (23:17, 17:23, 19:20, 23:26)

«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 80:79 (18:23, 19:23, 22:17, 21:16)