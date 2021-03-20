Мальцев назвал, чего не хватило «Химкам» для победы над «Валенсией»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев назвал причины поражения от «Валенсии» в Евролиге (68:77). По его мнению, ключевой стала первая четверть.

«Поздравляю «Валенсию» с победой, сегодня они сыграли лучше нас. Мы провалили первую четверть, потом потратили очень много сил на то, чтобы достать соперника. Моментами играли в защите очень неплохо, ребята давали хорошую энергию, благодаря чему мы вернулись в игру. Однако не повезло в завершающих моментах: где-то проиграли отскок, где-то смазали чистый бросок, где-то ошиблись — все понемногу и вылилось в поражение. Для меня и всего нашего тренерского штаба ключевой стала именно первая четверть», — цитирует пресс-служба клуба Мальцева.