Мальцев рассказал о проблемах «Химок» перед матчем Евролиги с «ПАО»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев рассказал о подготовке команды к матче регулярного сезона Евролиги против «Панатинаикоса».

«ПАО» полностью укомплектован, начиная с задней позиции и заканчивая передней. У них нестандартные центровые ростом по 220 см, и мы к этому готовимся, хотя понятно, что этот фактор нам будет мешать. Мы столкнулись с трудностями с составом, несколько игроков выбыло из-за повреждений. Но мы намерены бороться, все выложатся на площадке", — цитирует Мальцева пресс-служба подмосковного клуба.

Из-за травм и повреждений игру в Афинах пропустят Алексей Швед (спина), Янис Тимма (колено), Девин Букер (плечо), Егор Вяльцев (ахилл). Также не сыграют Йонас Жеребко и Грег Монро. В заявку команды на Евролигу под номером №10 был заявлен воспитанник клуба Дмитрий Кадошников.

Матч «Панатинаикос» — «Химки» состоится сегодня, начало — в 22.00 (мск). На данный момент подмосковный клуб занимает последнее место в Евролиге, греки — предпоследние.