Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Источник: Марюс Григонис перейдет в ЦСКА

10:56
Марюс Григонис. Фото Instagram
Марюс Григонис. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Жальгириса» Марюс Григонис перейдет в ЦСКА. Об этом сообщил инсайдер Донатас Урбонас. По его словам, сделка уже оформлена.

По данным Basketnews.lt, ЦСКА заплатит за игрока 150 тысяч евро, а зарплата баскетболиста превысит 1 миллион евро.

Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В этом сезоне он в среднем набирал 13,9 очка в матчах Евролиги и делал 3,2 передачи.

В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.

Кроме того, по информации Урбонаса, защитник «Жальгириса» Рокас Йокубайтис, которым также интересовался армейский клуб, станет игроком «Барселоны».

Разыгрывающий «Жальгириса» Томас Уолкап интересен клубам «Анадолу Эфес», «Маккаби» и «Олимпиакос», а форвард Найджел Хэйс станет свободным агентом и хочет выступать в НБА.

Игроки Стив Вастурия, Патрисио Гарино и Огастин Рубит покинут «Жальгирис».

Читайте также

Германия разгромила Латвию со счетом 7:1 в товарищеском матче
Какие знаки зодиака встретят любовь летом 2021 года
Присяжные вынесли вердикт москвичу, забившему невесту до смерти
Кириенко назвал прорывом строительство реактора «Брест-300»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд