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Катташ стал главным тренером «Панатинаикоса»

14 января 2021, 23:34
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«Панатинаикос» назначил Одеда Катташа главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний израильский специалист сменил на посту Георгиса Вовораса, который был уволен в начале года из-за неудачных выступлений в Евролиге.

В составе «ПАО» Катташ в карьее игрока становился победителем Евролиги-1999/00.

На данный момент греческий клуб находится на 15-м месте и рискует не попасть в плей-офф турнира.

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