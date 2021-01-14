Катташ стал главным тренером «Панатинаикоса»

«Панатинаикос» назначил Одеда Катташа главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

46-летний израильский специалист сменил на посту Георгиса Вовораса, который был уволен в начале года из-за неудачных выступлений в Евролиге.

В составе «ПАО» Катташ в карьее игрока становился победителем Евролиги-1999/00.

На данный момент греческий клуб находится на 15-м месте и рискует не попасть в плей-офф турнира.