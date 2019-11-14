Итудис ждет непростого матча для ЦСКА с «Фенербахче» в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча его команды с «Фенербахче» высоко оценил тренера соперника.

— Всем известно, что представляет собой «Фенербахче» в Евролиге, это хорошо организованная команда с великолепными исполнителями, — сказала в видеоинтервью клубному телевидению Итудис. — С одним из лучших тренеров в в Европе и мире, и мы, и они хотим победить. Это будет трудная игра для обоих соперников.