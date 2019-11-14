Итудис ждет непростого матча для ЦСКА с «Фенербахче» в Евролиге
14 ноября 2019, 00:00
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии матча его команды с «Фенербахче» высоко оценил тренера соперника.
— Всем известно, что представляет собой «Фенербахче» в Евролиге, это хорошо организованная команда с великолепными исполнителями, — сказала в видеоинтервью клубному телевидению Итудис. — С одним из лучших тренеров в в Европе и мире, и мы, и они хотим победить. Это будет трудная игра для обоих соперников.
? Главный тренер @ItoudisD и защитник @RonBaker31 о предстоящем матче против @FBBasketbol в Евролиге. #CSKAbaskethttps://t.co/k7PDJ9uWAG— CSKA Moscow (@cskabasket) November 14, 2019
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