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Сегодня, 02:44

Итудис рассчитывает, что ЦСКА покажет хорошую игру в Милане

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против «Милана» отметил, что команда полна решимости. Игра состоится в пятницу, 21 января.

«Мы играем против очень серьезного соперника, у нас были некоторые трудности в подготовке, но мы здесь, настроены и полны решимости показать хорошую игру. Ситуация существенно изменилась [с момента первой встречи], «Милан» добавил очень значимых игроков, так что мы ожидаем совершенно другой игры», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

ЦСКА идет на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Милан» — на 3-м.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-01-21-cska-ax-olimpia-milan-news-preview/
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