Итудис рассчитывает, что ЦСКА покажет хорошую игру в Милане

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против «Милана» отметил, что команда полна решимости. Игра состоится в пятницу, 21 января.

«Мы играем против очень серьезного соперника, у нас были некоторые трудности в подготовке, но мы здесь, настроены и полны решимости показать хорошую игру. Ситуация существенно изменилась [с момента первой встречи], «Милан» добавил очень значимых игроков, так что мы ожидаем совершенно другой игры», — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.

ЦСКА идет на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Милан» — на 3-м.