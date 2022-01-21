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Сегодня, 03:53

Шенгелия рассказал, как ЦСКА готовился к «Милану»

Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия перед матчем Евролиги против «Милана» отметил, что российская команда серьезно готовится. Игра состоится в пятницу, 21 января.

«Мы серьезно готовимся, у нас была пара серьезных тренировок, и я надеюсь, что мы будем готовы морально и физически к завтрашнему матчу.

В первой игре [в Милане] нам пришлось очень тяжело, это был не лучший наш день. С тех пор мы внесли много исправлений. Мы также посмотрели и проанализировали эту первую игру сегодня, увидели, что сделали не так, поэтому постараемся исправить это завтра", — цитирует пресс-служба клуба Шенгелию.

ЦСКА идет на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, а «Милан» — на 3-м.

Источник: https://cskabasket.com/news/n/2022-01-21-cska-ax-olimpia-milan-news-preview/
БК ЦСКА
Торнике Шенгелия
Евролига
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