Итудис отреагировал на уход Хайнса из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал уход центрового Кайла Хайнса из московской команды.

«Все мы знаем, что Кайл значил для нашего клуба. Мы постоянно находились в контакте, обсуждали много вопросов. В итоге он принял решение перейти на новый этап после семи лет в ЦСКА, двух титулов Евролиги, капитанства. У нас о нем всегда будут только добрые воспоминания. Мы сохраним отличные взаимоотношения на паркете и за его пределами. Желаю здоровья Кайлу и его семье», — приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

33-летний американец выступал за ЦСКА с 2013 года. Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу (всего в карьере — 4 раза) и пять раз — Единую лигу ВТБ.

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