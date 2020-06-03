ЦСКА объявил об уходе четырехкратного чемпиона Евролиги Хайнса

Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде, сообщает пресс-служба армейцев.

33-летний американец выступал за ЦСКА с 2013 года. В общей сложности провел 414 матчей за москвичей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора и 284 блок-шота.

Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу (всего в карьере — 4 раза) и пять раз — Единую лигу ВТБ.