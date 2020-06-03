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ЦСКА объявил об уходе четырехкратного чемпиона Евролиги Хайнса

16:20
Кайл Хайнс (с кубком). Фото ЦСКА
Кайл Хайнс (с кубком). Фото ЦСКА
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Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде, сообщает пресс-служба армейцев.

33-летний американец выступал за ЦСКА с 2013 года. В общей сложности провел 414 матчей за москвичей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора и 284 блок-шота.

Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу (всего в карьере — 4 раза) и пять раз — Единую лигу ВТБ.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18643

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