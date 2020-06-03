ЦСКА объявил об уходе четырехкратного чемпиона Евролиги Хайнса
16:20
Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде, сообщает пресс-служба армейцев.
33-летний американец выступал за ЦСКА с 2013 года. В общей сложности провел 414 матчей за москвичей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора и 284 блок-шота.
Вместе с командой он дважды выиграл Евролигу (всего в карьере — 4 раза) и пять раз — Единую лигу ВТБ.
Спасибо, капитан! Спасибо, чемпион! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) June 3, 2020
Двукратный победитель @EuroLeague в составе ЦСКА @SirHines продолжит карьеру в другой команде.
Кайл провел в нашей команде 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории).#CSKAbasket pic.twitter.com/97RhdGKibR
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