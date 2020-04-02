Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Источник: оставшиеся матчи Евролиги могут пройти в Москве

20:38
Оставшиеся матчи Евролиги могут пройти в Москве. Фото twitter.com/EuroLeague.
Оставшиеся матчи Евролиги могут пройти в Москве. Фото twitter.com/EuroLeague.
Теги:

Руководство Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе, сообщает EL Pais.

В числе городов называются Стамбул, Афины и Москва, где рассматривается возможность проведения матчей на арене «Мегаспорт» и на «Арене Мытищи». Отмечается, что при этом возможен вариант проведения матчей при пустых трибунах.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля, всего командам осталось провести 78 матчей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир