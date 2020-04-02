Источник: оставшиеся матчи Евролиги могут пройти в Москве

Руководство Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе, сообщает EL Pais.

В числе городов называются Стамбул, Афины и Москва, где рассматривается возможность проведения матчей на арене «Мегаспорт» и на «Арене Мытищи». Отмечается, что при этом возможен вариант проведения матчей при пустых трибунах.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля, всего командам осталось провести 78 матчей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.