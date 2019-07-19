Игрок сборной Сербии и "Црвены Звезды" вышел из комы после автокатастрофы

Центровой "Црвены Звезды" Огнен Кузмич, который ранее выступал за "Голден Стэйт", вышел из комы, информирует пресс-служба клуба. Он находится в сознании и дышит самостоятельно.

Ранее 29-летний игрок сборной Сербии за рулем Porsche столкнулся с автомобилем марки BMW. Кузмич был госпитализирован в больницу Белграда на вертолете. У баскетболиста диагностировали перелом челюсти, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Однако ему удалось избежать повреждений мозга.

Кузмич выступал за "Уорриорз" с 2013 по 2015 год. Игрок становился серебряным призером чемпионата Европы-2017 в составе сборной Сербии.