«Химки» уступили «Валенсии» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Валенсия» обыграла «Химки» (84:75).

В составе победителей самым результативным стал Фернандо Сан Эметерио — 18 очков. У хозяев с аналогичным показателем лучшим снайпером стал Алексей Швед.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице. «Валенсия» на девятой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — «Валенсия» (Испания) — 75:84 (23:29, 24:15, 15:19, 13:21)

14 января. Мытищи. «Арена Мытищи».