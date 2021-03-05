Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал поражение от «Реала» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль 4 марта в интервью официальному сайту клуба прокомментировал поражение от «Реала» (71:75) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Сегодня был такой матч, когда обе команды могли выиграть. К сожалению, на старте игры мы были неэффективны, а «Реал» хорошо использовал свои возможности. К тому же, в последней четверти они пробили 9 штрафных, это стало одним из ключевых моментов в матче. Мы, в свою очередь, в начале последней четверти допустили глупые фолы. В нападении мы могли бы забросить больше, у нас были моменты для этого. Сейчас мы должны поздравить «Реал» с победой», — заявил испанский специалист.

После этого поражения «Зенит» опустился на восьмое место в турнирной таблице, мадриский клуб поднялся на пятое место.