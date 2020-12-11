ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге, Майк Джеймс набрал 36 очков

ЦСКА победил «Химки» в регулярном чемпионате Евролиги — 96:87. Самым результативным игроком встречи стал Майк Джеймс, набравший 36 очков и сделавший 10 передач. У «Химок» Алексей Швед набрал 26 очков.

Армейцы возглавили таблицу Евролиги с 10 победами и 3 поражениями, «Химки» идут последними, выиграв 2 матча и проиграв 11 встреч.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 87:96 (22:25, 21:27, 26:25, 18:19)

Х: Швед (26), Жеребко (16), Майки (11), Монро (10).

Ц: Джеймс (36 + 10 передач), Хиллиард (15), Милютинов (11 + 11 подборов), Боломбой (10).