Хезонья и Браун из УНИКСа вошли в команду недели Евролиги
Сразу два игрока казанского УНИКСа вошли в команду недели Евролиги, информирует сайт турнира. Ими стали хорват Марио Хезонья и американец Лоренцо Браун.
В матче с немецкой «Альбой» (85:71) Браун набрал 21 очко, сделал пять подборов, два перехвата и отдал девять передач. Он был признан самым ценным игроком недели в Евролиге.
Хезонья в том матче набрал 22 очка, отдал пять результативных передач, совершил семь подборов и два перехвата.
Также в команду недели вошли грек Костас Слукас, француз Мустафа Фалль (оба — «Олимпиакос») и аргентинец Николас Лапровитолла («Барселона»).
УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги.
The BEST @EBF_Official team from Round 11!— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2021
These players will have racked up the points for you!#EveryGameMatters pic.twitter.com/XTGLiublbA
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