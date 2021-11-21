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Хезонья и Браун из УНИКСа вошли в команду недели Евролиги

13:13
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Сразу два игрока казанского УНИКСа вошли в команду недели Евролиги, информирует сайт турнира. Ими стали хорват Марио Хезонья и американец Лоренцо Браун.

В матче с немецкой «Альбой» (85:71) Браун набрал 21 очко, сделал пять подборов, два перехвата и отдал девять передач. Он был признан самым ценным игроком недели в Евролиге.

Хезонья в том матче набрал 22 очка, отдал пять результативных передач, совершил семь подборов и два перехвата.

Также в команду недели вошли грек Костас Слукас, француз Мустафа Фалль (оба — «Олимпиакос») и аргентинец Николас Лапровитолла («Барселона»).

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги.

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Роман Шишов все материалы автора
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