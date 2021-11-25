Итудис назвал сильные стороны «Баварии» перед матчем Евролиги
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Баварии».
«Бавария» — очень серьезная команда, у них есть конкретное представление о том, чем они занимаются. Они очень старательны на паркете, в последнее время показали это во многих играх. У них очень хорошие игроки на флангах, они очень хорошо бегают в быстрые отрывы, используют много переключений в защите. Стратегия заключается в том, что они используют отдельные защитные схемы против определенных игроков, тех, кто участвует в пик-н-роллах, и остальных. В целом ожидаем сложного матча Евролиги, на этом уровне вы должны быть готовы ко всему", — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч ЦСКА — «Бавария» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-25-cska-bayern-news-preview/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю