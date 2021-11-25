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Итудис назвал сильные стороны «Баварии» перед матчем Евролиги

Тренер ЦСКА Итудис назвал сильные стороны «Баварии» перед матчем Евролиги
11:27
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Баварии».

«Бавария» — очень серьезная команда, у них есть конкретное представление о том, чем они занимаются. Они очень старательны на паркете, в последнее время показали это во многих играх. У них очень хорошие игроки на флангах, они очень хорошо бегают в быстрые отрывы, используют много переключений в защите. Стратегия заключается в том, что они используют отдельные защитные схемы против определенных игроков, тех, кто участвует в пик-н-роллах, и остальных. В целом ожидаем сложного матча Евролиги, на этом уровне вы должны быть готовы ко всему", — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Бавария» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-25-cska-bayern-news-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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