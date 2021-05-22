Хэкетт поделился мнением о соперниках ЦСКА по «Финалу четырех» Евролиги

Разыгрывающий ЦСКА Даниэль Хэкетт поделился мнением о соперниках по «Финалу четырех» Евролиги.

«Барселона» физическая сильная и агрессивная команда, которая играет в качественный баскетбол. Их тренер в качестве игрока выиграл множество наград, он знает, как завоевывать трофеи. Игроки «Барсы» знают, как создавать проблемы соперникам.

«Анадолу» не лучшим образом начал сезон, но после они разыгрались. Все считают «Эфес» фаворитом, но в «Финале четырех» может случиться все что угодно.

Что касается «Милана», я хорошо знаю эту команду. Громкие подписания позволили Этторе Мессини создать хороший проект. У них есть лидеры в лице Хайнса, Родригеса, Дилэйни, также у них есть такие мотивированные исполнители, как Лэдей и Пантер. Нельзя также недооценивать итальянских игроков, таких, как Датоме и Мораскини. Как представитель Италии рад видеть «Милан» в финале», — приводит слова Хэкетта Basketinside.com.

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне. В полуфинале московский ЦСКА 28 мая встретится с турецким «Анадолу Эфес». В другой полуфинальной встрече «Барселона» сыграет с «Миланом». Победители полуфиналов сыграют в финале, который пройдет 30 мая. В тот же день проигравшие в полуфиналах команды разыграют третье место.