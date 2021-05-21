Клайберн попал во вторую символическую пятерку сезона Евролиги
Евролига объявила вторую символическую пятерку игроков по итогам сезона-20/21, сообщает сайт ЦСКА.
В результате голосования, в котором участвовали СМИ, болельщики и, впервые в истории Евролиги, капитаны и главные тренеры команд, во вторую символическую пятерку вошли: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Нандо Де Коло («Фенербахче»), Шейвон Шилдс («Милан»), Уилл Клайберн (ЦСКА) и Брэндон Дэвис («Барселона»).
31-летний Клайберн в своем пятом сезоне в Евролиге набирал 14,1 очка в среднем за матч. Американец помог ЦСКА в рекордный девятый раз подряд пробиться в «Финал четырех», а также был признан MVP лиги по итогам апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/will-clyburn-euroleague-second-team/
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