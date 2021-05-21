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Клайберн попал во вторую символическую пятерку сезона Евролиги

18:00
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
Уилл Клайберн. Фото БК ЦСКА.
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Евролига объявила вторую символическую пятерку игроков по итогам сезона-20/21, сообщает сайт ЦСКА.

В результате голосования, в котором участвовали СМИ, болельщики и, впервые в истории Евролиги, капитаны и главные тренеры команд, во вторую символическую пятерку вошли: Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»), Нандо Де Коло («Фенербахче»), Шейвон Шилдс («Милан»), Уилл Клайберн (ЦСКА) и Брэндон Дэвис («Барселона»).

31-летний Клайберн в своем пятом сезоне в Евролиге набирал 14,1 очка в среднем за матч. Американец помог ЦСКА в рекордный девятый раз подряд пробиться в «Финал четырех», а также был признан MVP лиги по итогам апреля.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/will-clyburn-euroleague-second-team/

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