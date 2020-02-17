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Хавьер Паскуаль считает, что у «Зенита» большое будущее

16:01
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что у команды большое будущее. Также он верит, что поможет сине-бело-голубым достичь успеха.

— Мы знаем, что в этом сезоне на вас выходили и другие клубы — участники Евролиги. Почему вы выбрали именно российскую команду?

— Предложения, которые поступали мне до «Зенита», были очень выгодны в финансовом плане, но я всегда задаю себе вопрос: смогу ли я помочь, принесу ли я результат? Тогда я отвечал сам себе нет. В этот раз я почувствовал, что могу помочь российскому клубу выполнить все поставленные задачи. Чувствую — это мое место, мой клуб и у нас впереди большое будущее, — цитируют тренера «Известия».

47-летний испанец дебютирует в «Зените» 20 февраля, в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/977091/timur-ganeev/ia-ne-volshebnik-no-uznavaemyi-stil-u-zenita-tochno-poiavitsia

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