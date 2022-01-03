Форвард «Барселоны» Миротич признан самым ценным игроком декабря в Евролиге
Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком декабря в Евролиге.
В прошлом месяце 30-летний испанец набирал в среднем 21 очко, 6,5 подбора и 2,2 ассиста.
.@NikolaMirotic33 is December's ?— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2022
An incredible performance from @FCBbasket's forward led him to the MVP of December title?
'MVP of The Month' I #EveryGameMatters pic.twitter.com/lJTCJDZ0jp
«Барселона» лидирует в таблице регулярного чемпионата Евролиги с 15 победами и 3 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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