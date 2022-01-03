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Форвард «Барселоны» Миротич признан самым ценным игроком декабря в Евролиге

14:13
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич признан самым ценным игроком декабря в Евролиге.

В прошлом месяце 30-летний испанец набирал в среднем 21 очко, 6,5 подбора и 2,2 ассиста.

«Барселона» лидирует в таблице регулярного чемпионата Евролиги с 15 победами и 3 поражениями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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