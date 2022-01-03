Матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» под угрозой срыва
Как стало известно «СЭ», в 19-м туре регулярного сезона Евролиги могут не состояться сразу четыре матча.
Причина — много случаев заболевания коронавирусом среди игроков и тренеров. Речь идет про игры ЦСКА — «Барселона», «Альба» — «Панатинаикос», «Жальгирис» — «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» — «Бавария».
Армейцы могут пропустить второй тур подряд. В 18-м туре был отменен их матч с «Олимпиакосом» в Греции. В этот раз в Москву вряд ли сможет прилететь «Барселона». У каталонцев шесть игроков заразились коронавирусом.
Встреча ЦСКА — «Барселона» запланирована на 7 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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