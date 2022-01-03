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Матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» под угрозой срыва

12:02
Матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» под угрозой срыва. Фото Global Look Press
Матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» под угрозой срыва. Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», в 19-м туре регулярного сезона Евролиги могут не состояться сразу четыре матча.

Причина — много случаев заболевания коронавирусом среди игроков и тренеров. Речь идет про игры ЦСКА — «Барселона», «Альба» — «Панатинаикос», «Жальгирис» — «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес» — «Бавария».

Армейцы могут пропустить второй тур подряд. В 18-м туре был отменен их матч с «Олимпиакосом» в Греции. В этот раз в Москву вряд ли сможет прилететь «Барселона». У каталонцев шесть игроков заразились коронавирусом.

Встреча ЦСКА — «Барселона» запланирована на 7 января.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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