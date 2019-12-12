Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В игре двух турецких команд «Эфес» на выезде оказался сильнее «Фенербахче» — 83:71. «Баскония» в гостях обыграла «Црвену Звезду» — 72:64.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 73:81 (22:20, 16:18, 11:21, 24:22)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16)