«Фенербахче» уступил «Эфесу», «Црвена Звезда» — «Басконии»
23:16
Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В игре двух турецких команд «Эфес» на выезде оказался сильнее «Фенербахче» — 83:71. «Баскония» в гостях обыграла «Црвену Звезду» — 72:64.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 73:81 (22:20, 16:18, 11:21, 24:22)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16)
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