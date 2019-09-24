Евролига не планирует расширять турнир до 20 команд

Руководство Евролиги заявило, что не рассматривает в данный момент вариант расширения турнира до 20 команд. Оно остановилось на формате с 18 клубами: расширение турнира привело бы к тому, что у Международной федерации баскетбола стало бы еще меньше окон для матчей национальных сборных, сообщает Eurohoops.

Ранее в Евролиге принимали участие 24 коллектива и делились на четыре группы по шесть команд. С сезона-2016/17 в турнире выступают 16 команд, играющих между собой по круговой системе. С этого сезона в турнире будут выступать 18 клубов.