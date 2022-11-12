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12 ноября, 01:13

«Валенсия» обыграла «Монако», «Панатинаикос» оказался сильнее «Басконии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Панатинаикос» на своем паркете переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 98:83. В другой встрече «Валенсия» обыграла «Монако» — 89:84.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 98:83 (22:18, 16:25, 29:16, 31:24)

П: Бэйкон (16), Уильямс (16), Понитка (15), Григонис (13).

Б: Ховард (20), Котсар (14), Костелло (10).

«Валенсия» (Испания) — «Монако» (Франция) — 89:84 (20:20, 21:20, 23:14, 25:30)

В: Джонс (27), Харпер (16), Уэбб (15), Лопес-Аростеги (12).

М: Лойд (24), Диалло (14), Джеймс (12), Окобо (12).

БК Баскония
БК Панатинаикос
БК Валенсия
Евролига
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