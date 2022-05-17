Губерниев сомневается, что российские клубы допустят до участия в следующем сезоне Евролиги

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление ЦСКА о намерении участвовать в следующем сезоне Евролиги.

«Мы все готовы участвовать. Вопрос: возьмут ли? Было бы странно, если бы ЦСКА заявил, что они не собираются участвовать. Команды должны заявлять о своих намерениях и делать максимум, чтобы выправить ситуацию. Но только решают, к сожалению, другие люди», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее сообщалось, что армейцы проинформировали остальные клубы о намерении принять участие в турнире в следующем сезоне.

ЦСКА является совладельцем Евролиги и останется в составе правления, несмотря на санкции к российским командам.