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Губерниев — о намерении ЦСКА выступить в Евролиге: «Мы все готовы участвовать. Вопрос: возьмут ли?»

Губерниев сомневается, что российские клубы допустят до участия в следующем сезоне Евролиги
Владислав Флегонтов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление ЦСКА о намерении участвовать в следующем сезоне Евролиги.

«Мы все готовы участвовать. Вопрос: возьмут ли? Было бы странно, если бы ЦСКА заявил, что они не собираются участвовать. Команды должны заявлять о своих намерениях и делать максимум, чтобы выправить ситуацию. Но только решают, к сожалению, другие люди», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее сообщалось, что армейцы проинформировали остальные клубы о намерении принять участие в турнире в следующем сезоне.

ЦСКА является совладельцем Евролиги и останется в составе правления, несмотря на санкции к российским командам.

БК ЦСКА
Дмитрий Губерниев
Евролига
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