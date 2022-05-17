ЦСКА уведомил Евролигу о намерении выступить в сезоне-2022/23

ЦСКА официально заявил о своем желании выступить в Евролиге в следующем сезоне, сообщает Eurohoops.

По сведениям источника, армейцы, которые остаются акционером Евролиги, проинформировали остальные клубы о своем намерении принять участие в турнире в следующем сезоне.

Ранее российские команды были отстранены от участия во всех спортивных соревнованиях. При этом ЦСКА является совладельцем Евролиги и останется в составе правления, несмотря на санкции.