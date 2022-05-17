В Госдуме поддержали намерение ЦСКА играть в следующем сезоне Евролиги

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявления ЦСКА о желании выступать в Евролиге-2022/2023.

«Хорошо, что команда не сдается и ищет какие-то пути. Команда получит полную поддержку от России. Полностью взрослое, здравое решение. Если хотят, то пусть создают новый турнир, а Евролига тогда будет в том формате, который сейчас существует», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По информации Eurohoops, армейцы проинформировали остальные клубы о намерении принять участие в турнире в следующем сезоне. Отметим, что ЦСКА остается акционером Евролиги.

Ранее российские команды были отстранены от участия во всех спортивных соревнованиях. При этом ЦСКА является совладельцем Евролиги и останется в составе правления, несмотря на санкции.