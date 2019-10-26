Димитрис Итудис: «В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Альбой» в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:66) отметил, что в целом остался доволен игрой команды. Также он назвал травму форварда Уилла Клайберна новым препятствием, которое нужно преодолеть.

— Поздравляю команду, мы были лучше сегодня, действовали собранно от начала до конца на обеих половинах площадки, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — В защите мы противостояли талантливой атакующей командой, в которой каждый умеет бросать, в которой соперники создают возможности для атаки всеми возможными способами. После довольно низкой результативности в первой половине мы позволили набрать всего восемь очков в третьей четверти, оставили их без возможностей для быстрых отрывов и вторых шансов. В нападении старались использовать свои преимущества, контролировали большую часть матча и победили. Плохо, конечно, что Уилл получил травму. В целом, игра и фолы были жесткими, были ситуации с Дани и Джоэлом. Что ж, у нас собраны игроки с сильным характером. В жизни и игре надо выходить из зоны комфорта. Перед нами — новые препятствия, которые предстоит преодолевать.

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