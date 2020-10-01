Димитрис Итудис: «В матче с «Барселоной» ЦСКА нужно реабилитироваться за поражение от «Пармы»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 1-го тура Евролиги-2020/21 против «Барселоны».

— Нам необходимо реабилитироваться в плане качества игры, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. — В нашем последнем матче Лиги ВТБ против «Пармы» мы здорово выглядели на протяжении примерно 32 минут. Но в последние шесть минут этого уже не было, а заключительные три минуты были просто ужасны. Так что необходима стабильность. «Барселона» — по-настоящему хорошая команда, они играют дома, они по-настоящему мотивированы, так что готовимся к сражению.

Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 1 октября, начало — в 22.00 (мск).