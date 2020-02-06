Димитрис Итудис: «В игре с «Олимпиакосом» нужно реабилитироваться за поражение от «Эфеса»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса». Также, Итудис прокомментировал поражение от «Эфеса» (80:82) в предыдущем туре Евролиги.

— Два лидера турнирной таблицы вчера провели очень интересный матч, в котором победа могла достаться каждому, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. — Поздравляю «Эфес», они смогли выиграть. Сейчас все будет иначе, мы едем на выезд. «Олимпиакос» справился с нами в первом круге. Сейчас это абсолютно другая команда, с другим тренером, новыми игроками, другой философией. Нужно реабилитироваться, сыграть лучше.

Матч «Олимпиакос» — ЦСКА состоится 6 февраля в Пирее, начало — в 22.00 по московскому времени.